I peggiori giorni, dove vedere il film? Cast, trama, streaming e anticipazioni

Dopo il successo del primo capitolo I migliori giorni, la nuova commedia ad episodi I peggiori giorni si prepara a debuttare in prima tv assoluta e in streaming con la solita dose di ironia e amarezza di cui è capace il team composto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo.

I peggiori giorni sarà disponibile lunedì 4 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 anche in programmazione su Sky Cinema Christmas, il nuovo canale di Sky dedicato alle festività natalizie, ma anche in streaming sulla piattaforma NOW per tutti gli abbonati.

Il film racconta quattro storie differenti: nel primo episodio Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, sia registi che interpreti, insieme ad Anna Foglietta (Perfetti Sconosciuti) si calano nei panni di due fratelli che raggiungono il padre, Flaminio - Renato Carpentieri (È stata la mano di Dio) - per festeggiare insieme il Santo Natale, ma un’amara sorpresa li attende. Nel secondo capitolo, Giuseppe Battiston (Pane e tulipani) e Fabrizio Bentivoglio (Il capitale umano) affrontano i drammi personali di un operaio licenziato e del suo ex datore di lavoro, Stefano, durante il Primo Maggio. Nel terzo episodio Claudia Pandolfi (Un’estate fa), Neri Marcorè (Smetto quando voglio), Ricky Memphis (Immaturi) e Anna Ferzetti (Tutti per uno), affrontano invece insieme il caldo di Ferragosto, in uno scontro tra famiglie molto diverse tra loro. Infine, l’ultimo capitolo vede protagonisti Rocco Papaleo (Scordato) e Giovanni Storti (Tre uomini e una gamba) con i loro personaggi, Vittorio e Gildo, che rivangano gelosie del passato durante una divertente festa di Halloween.

Per altri contenuti recuperate la nostra recensione de I migliori giorni.