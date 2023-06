Quali sono i peggiori film di sempre che hanno fatto successo al box office? La classifica

La differenza di percezione di un film da parte della critica e del pubblico spesso è molto evidente, ma nei casi specifici dei film di cui parleremo oggi è stata a dir poco storica.

In base ad un nuovo rapporto portato avanti da NewsWorthyData,e incentrato sui film di basso rating di maggior successo commerciale, è stata resa nota una classifica dedicata ai film stroncati dalla critica divenuti però grandi successi al box office. SlotsMove ha esaminato i film con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes, partendo da un punteggio minimo del 10%, e ha selezionato quelli con budget superiori a 50 milioni. In questo modo è stato scoperto che il film "brutto" di maggior successo finanziario è l'animazione The Emojie Movie (2017), con oltre 217 milioni di dollari al botteghino e punteggio di appena il 6%.

Per questo rapporto, il team ha esaminato i dati sulle entrate e i budget dei film monitorati da Box Office Mojo e The Numbers. Come detto, sono stati presi in considerazione solo i film che hanno ricevuto un punteggio di approvazione del 10% o inferiore da un minimo di 20 recensioni, ma va specificato che ci si è concentrati solo su titoli che hanno ricevuto un'ampia distribuzione nelle sale, tralasciando quindi i su film direct-to-video e o i film realizzati appositamente per i servizi di streaming.

La classifica completa è disponibile nell'immagine in calce all'articolo. Qui invece potete trovare la nostra recensione di The Emoji Movie, il peggior film di maggior successo di sempre.