Il consiglio peggiore che un regista ha dato a Emily Blunt

Il rapporto tra registi e attori può essere di qualsiasi tipo. C'è chi è convinto che bisogna essere amici e chi cerca lo scontro, ognuno ha il suo metodo. Solo che Emily Blunt si è trovata a ricevere un consiglio non proprio graditissimo. Ora ve lo raccontiamo.

Durante un'intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, l'intervistatore le ha appunto chiesto qual è stato il peggiore consiglio che un regista le ha mai dato. Emily Blunt non ci ha pensato un attimo e ha subito detto: "Puoi fare questa scena più come questa persona? Mentre puntava con il dito all'attrice di fianco a me con cui stavo lavorando".

Un po' come a dire stai lavorando male, guarda la tua collega quanto è meglio di te, fai come lei. Infatti Emily Blunt ha continuato dicendo che l'attrice in questione si è stupita tantissimo della frase (visto che stando a lei è pure una sua grande amica). "Era così inorridita per me, questo è stato sicuramente uno dei consigli peggiori che ho ricevuto" ha aggiunto Blunt.

A quel punto Josh Horowitz le ha chiesto come ha reagito alla cosa. Emily Blunt ha aggiunto che era arrivata a un punto in cui era stanca e stufa di rimproveri di quel tipo che ha solo annuito al consiglio. Ammettendo che sapeva quello che il regista intendeva, ma che c'era sicuramente un modo più educato per dirglielo.

Una donna coprotagonista, amica di Emily Blunt, viene subito da pensare a Il Diavolo veste Prada e Anne Hathaway, anche se ovviamente l'attrice non ha fatto alcun nome, né del regista né dell'attrice e collega che ha assistito alla scena. Però un minimo di speculazione vogliamo concedercela.

E secondo voi a quale film si riferiva Emily Blunt? Sapete qual è invece la cosa peggiore che un regista ha chiesto a Cillian Murphy? E ovviamente i due sono nel nuovo film di Christopher Nolan ora in sala: eccovi la recensione di Oppenheimer nel caso in cui non l'aveste ancora letta. Diteci tutto nei commenti!