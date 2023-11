Pedro Pascal e Vanessa Kirby hanno la stessa età? Tutto sui probabili Fantastici 4

Pedro Pascal è ufficialmente in trattative per Fantastici 4 e, nello specifico, per il ruolo di Reed Richards; d'altra parte, Vanessa Kirby si è definita "onorata" dalla possibilità di interpretare Sue Storm. A questo punto, una domanda sorge spontanea: qual è il gap d'età tra l'attore e l'attrice?

Pascal è nato a Santiago del Cile il 2 aprile 1975 e ha perciò 48 anni, mentre Kirby, nata a Londra sempre in aprile, ma nel 1988, ne ha 35. Ne deriva un gap di 13 anni, uno dei maggiori nelle coppie Marvel (ma ancora lontani da distacco tra Paul Bettany, 52, ed Elizabeth Olsen, 34). Riusciranno a esprimere la chimica tra i due supereroi? Di certo, il talento è dalla loro parte!

L'attore viene ricordato per film quali Wonder Woman 1984, We Can Be Heroes e Nella bolla, a cui si aggiungono le pluripremiate serie TV Buffy l'ammazzavampiri, Il Trono di Spade e The Last of Us; la carriera di lei è altrettanto prestigiosa: basti pensare alla candidatura al Premio Oscar come miglior attrice (Pieces of Woman) e alla vittoria del Premio BAFTA come miglior attrice non protagonista (The Crown).

Riguardo Mr Fantastic, altri nomi suggeriti sono stati Adam Driver, Jake Gyllenhaal e, ovviamente, John Krasinki – il cui personaggio è stato brutalmente trucidato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Riguardo il cast, Vanessa Kirby ha deciso di non sbilanciarsi: "No, non so nulla. Dovreste chiedere alla Marvel. Posso soltanto dire che sarei molto onorata di interpretare un ruolo simile".

La pellicola debutterà il 2 maggio 2025. Per approfondire l'argomento, non perdetevi i numerosi leak sui Fantastici 4, comprendenti il titolo di lavorazione e nuove anticipazioni sulla trama.