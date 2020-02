Pedro Pascal svela nuovi dettagli sul suo Maxwell Lord in Wonder Woman 1984

Le notizie sull'ormai prossimo Wonder Woman 1984 sono ancora poche, soprattutto per ciò che riguarda le vicende che vedranno protagonisti Diana Prince e Steve Trevor. Quel che è invece certo è il cast della pellicola, nel quale ci sarà anche Pedro Pascal che svela qualche dettaglio in più sul suo Maxwell Lord.

Chi ha già familiarità con le run fumettistiche di Wonder Woman sa che il personaggio interpretato da Pascal è un ricco e spietato uomo d'affari, che non indietreggia davanti a nulla e non esita un solo istante a manipolare gli altri pur di raggiungere i propri scopi.

Ai microfoni di Entertainment Weekly l'attore ha recentemente approfondito alcuni aspetti del villain e di come questi agisca sì egoisticamente, ma solo perché ritiene che ogni cosa gli sia dovuta e ciò sarà motivo di scontro con Cheetah (Kristen Wii) e Diana:

"Max è uno che vende sogni: racchiude in sé tutte le sfaccettature dell'epoca e quel "prendi ciò che vuoi: ne hai il pieno diritto!" e lo fa ad ogni costo. Nella sua parte più profonda rappresenta un lato importante della nostra cultura e, con essa, l'avidità che la contraddistingue. Il suo non è solo desiderio di potere, ma a modo suo anche un "come puoi diventare la versione migliore di te stesso? Come si fa ad ottenere quello che si vuole?". In quest'ottica è anche una delle numerose facce del successo."

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il prossimo 4 giugno e, per maggiori dettagli, vi rimandiamo alle nuove immagini dell'armatura di Diana, che secondo Gal Gadot sarà molto diversa da quella vista fin'ora.