Pedro Pascal svela il metodo che usa per imparare le battute: 'È abbastanza psicotico'

L'amatissimo attore Pedro Pascal ha rivelato il metodo che utilizza per imparare le sceneggiature dei suoi film e memorizzare le battute dei propri personaggi, un metodo alquanto particolare che lui stesso ha definito 'psicotico'.

In una recente tavola rotonda della SAG-AFTRA con i candidati ai SAG Awards per la migliore interpretazione di un attore in una serie drammatica, in compagnia degli altri candidati Billy Crudup, Matthew Macfadyen e Kieran Culkin, la star di The Last of Us e The Fantastic 4 dei Marvel Studios ha dichiarato: "Scommetto che non crederete mai al mio psicotico metodo per imparare le battute a memoria: fondamentalmente, sono Unabomber. Uso la prima lettera di ciascuna di queste torri o colonne, diciamo cos', ed è un metodo molto, molto noioso ma che mi aiuta: non c'è niente di artistico, è solo un metodo davvero tecnico che ho dovuto acquisire a causa del fatto che ho una pessima memoria e continuavo a dimenticare le mie battute." Potete guardare la sua spiegazione nel video disponibile in calce all'articolo.

Apparentemente Pedro Pascal continuerà ad utilizzare questo metodo per apprendere le sue battute per The Fantastic 4, il nuovo film Marvel in cui è stato recentemente confermato per il ruolo di Reed Richards, Mister Fantastic. La star condividerà lo schermo anche con Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, nei panni rispettivamente di Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/La cosa.

Oltre al film sui supereroi Marvel, prossimamente Pedro Pascal sarà visto nella seconda stagione di The Last of Us e nel sequel de Il Gladiatore.