Pedro Pascal diventa un supereroe nelle prime immagini di We Can Be Heroes!

Entertainment Weekly ha condiviso le prime immagini in esclusiva per We Can Be Heroes, nuovo film originale Netflix scritto e diretto dal regista cult Robert Rodriguez.

Il film, descritto dal regista 52enne come un 'sequel spirituale' di The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D, è un nuovo action per tutta la famiglia: "Molte famiglie hanno trascorso molto tempo insieme", ha detto Rodriguez parlando delle circostanze causate dalla pandemia COVID-19. "Ho ricevuto chiamate di un solo tipo da tutti gli studi cinematografici: 'Fai il reboot di Spy Kids, fai il reboot di Sharkboy'. Ovviamente tutti vogliono questi film, perché sono tutti seduti a casa con i loro figli".

We Can Be Heroes, progettato per catturare l'attenzione dei giovani, è ambientato nello stesso universo narrativo di Sharkboy: interpretato da Pedro Pascal, Christian Slater, Boyd Holbrook e Priyanka Chopra come membri di una squadra di supereroi chiamata Heroics, il film si concentra sui figli dei supereroi, che dovranno salvare i loro genitori (e il mondo) quando gli Heroics saranno rapiti da un misterioso villain.

"Desidero lavorare con Pedro da sempre", ha dichiarato Rodriguez, che ha diretto un episodio della seconda stagione di The Mandalorian.

Il film arriverà su Netflix prossimamente anche se al momento non è stata fornita una data di uscita.