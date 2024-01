Pedro Pascal: sangue, cacciatori di nazisti e follie varie nel nuovo film Freaky Tales

In queste ore è iniziato il 40esimo Sundance Film Festival, e gli indugi sono stati rotti dal film d'apertura Freaky Tales, che vede l'amatissima star Pedro Pascal nei panni di un sanguinario cacciatore di nazisti.

Il film segna il ritorno del duo registico composto da Ryan Fleck e Anna Boden, che erano già stati al Sundance nel 2006 con Half Nelson e che da allora hanno diretto il blockbuster Captain Marvel dei Marvel Studios nel 2019. Freaky Tales è una commedia horror-thriller antologica che rende omaggio alla Oakland degli anni '80, e vede protagonisti Pedro Pascal, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Ben Mendelsohn, Ji-Young Yoo e il defunto Angus Cloud - per non parlare di un cameo segreto di serie A di un attore con legami con Oakland che ha fatto crollare la casa.

I titoli di coda includono una didascalia che recita "In memoria di Angus Cloud", il giovane attore di Euphoria venuto a mancare qualche mese fa, didascalia che ha concluso la proiezione con un fragoroso applauso. Nel suo segmento, Pedro Pascal è il protagonista di una violenta storia di vendetta nella quale interpreta un sostenitore del gioco d'azzardo sportivo appena andato in pensione, ma nel film c'è un po' di tutto, da una rivisitazione in chiave punk di The Warriors di Walter Hill contro i nazisti a scene di kung-fu contro i suprematisti bianchi con vistosi riferimenti alla famosa tuta gialla indossata da Bruce Lee in Game of Death e ancora da Uma Thurman in Kill Bill.

