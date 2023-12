Pedro Pascal ora è anche Indiana Jones: la nuova fan-art conquista il web

In queste ore, mentre si parla del futuro di The Mandalorian tra cinema e serie tv, ha preso a circolare sui social una nuova fan-art che immagina Pedro Pascal nei panni di Indiana Jones, il mitico archeologo e avventuriero interpretato da Harrison Ford.

Disponibile nel post in calce all'articolo, l'artwork utilizza uno stile da fumetto per immaginare Pedro Pascal indossare il cappello di feltro e diventare un nuovo Indiana Jones, pronto ad ereditare il ruolo creato da George Lucas e Steven Spielberg dopo il ritiro di Harrison Ford: con indosso un outfit a dir poco colorato, molto più colorato di quello reso iconico dall'Indy originale, l'avventuriero di Pedro Pascal ricrea la famosa posa di Indiana Jones mostrata sul poster originale di I predatori dell'arca perduta, con tanto di frusta sventolante.

Va ricordato che, prima dell'uscita di Indiana Jones e il quadrante del destino, Harrison Ford ha chiarito che il film sarebbe stato la sua ultima volta nei panni di Indiana Jones, confermando anche che Indiana Jones 5 sarà l'ultimo capitolo della saga: "Io sono Indiana Jones" disse all'epoca la star. "Quando me ne sarò andato, se ne sarà andato anche lui". La Disney tuttavia ha successivamente lasciato intendere che il futuro della saga di Indiana Jones potrebbe ampliarsi con nuovi capitoli, sebbene il flop di Indiana Jones e il quadrante del destino al box office rischia di non aiutare in tal senso.

