Pedro Pascal: l'horror Weapons è il film che lo terrà lontano dal set di The Last of Us 2?

Tra i tanti nuovi progetti di Pedro Pascal, il nuovo horror Weapons potrebbe essere quello che lo terrà lontano dal set della seconda stagione di The Last of Us.

Stando alle ultime novità, infatti, le riprese del nuovo attesissimo horror dell'astro nascente Zach Cregger inizieranno a febbraio 2024, e quindi in perfetta concomitanza con le riprese dei nuovi episodi di The Last of Us, che secondo le indiscrezioni dovrebbero partire proprio nel secondo mese del prossimo anno e vedranno una presenza ridotta di Pedro Pascal (del resto, chi ha giocato The Last of Us: Parte 2 poteva immaginarlo...).

In queste ore è stato confermato che le riprese di Weapons dureranno dal 20 febbraio al 18 aprile, per un'uscita prevista per il periodo autunnale. Il film ha suscitato grande interesse a Hollywood la scorsa estate, scatenando una vera e propria guerra di offerte tra studios vinta poi da Warner Bros e New Line Cinema: la storia, tenuta segreta, ruota intorno alla “stregoneria e ad una serie di bambini scomparsi” e sarà raccontata attraverso storie multiple e interconnesse sulla falsa riga di Magnolia di Paul Thomas Anderson. La sceneggiatura sarebbe molto corposa e, al momento, potrebbe risultare in un ambizioso horror di 3 ore.

Restate sintonizzati per tutte le prossime novità, sia sul fronte Weapons che sul fronte The Last of Us 2.