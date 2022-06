Pedro Pascal e Ethan Hawke cowboy gay nel nuovo film di Almodovar, Strange way of life

Dopo il successo di Madres Paralelas, il regista spagnolo Pedro Almodovar ha annunciato il suo prossimo film, intitolato Strange Way of Life, un western omosessuale con protagonisti Pedro Pascal e Ethan Hawke.

L'opera, un mediometraggio di 30 minuti che vedrà Almodovar tornare a questo formato dopo The Human Voice con Tilda Swinton, presentato a Venezia e distribuito anche nei cinema in Italia, vedrà Ethan Hawke e Pedro Pascal nei panni di una coppia di pistoleri di mezza età: le riprese inizieranno a fine agosto, con gran parte dell'azione che si svolgerà nella parte desertica della regione spagnola di Almería, dove Sergio Leone ha girato Il buono, il cattivo e il brutto. Almodovar, però, non vede il suo film come a un ritorno agli Spaghetti Western.

"Non sto consapevolmente facendo riferimento a quei film", ha detto l'autore. "Non so come sarà il film finito, tranne che sarà al cento per cento mio." Questa non è la prima volta che Pedro Almodóvar si avvicina al western, dato che in passato ebbe l'opportunità di dirigere Brokeback Mountain, successivamente realizzato da Ang Lee con Jake Gyllenhaal e Heath Ledger e vincitore dell'Oscar nel 2005. "Penso che Ang Lee abbia fatto un film meraviglioso, ma fin da quando mi chiesero di dirigere il progetto non ho mai creduto neppure per un momento che mi avrebbero dato la completa libertà e l'indipendenza per fare ciò che volevo fare", ha ricordato Almodóvar. "Nessuno me l'ha detto chiaro e tondo - tutti mi dicevano: 'Puoi fare quello che vuoi', ma sapevo che ci sarebbero stati dei limiti. Questo film invece sarà la mia risposta a Brokeback Mountain".

Pedro Pascal ha completato recentemente le riprese della serie tv di The Last of Us, in uscita per HBO. Ethan Hawke è attualmente al cinema col nuovo horror The Black Phone.