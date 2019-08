Anche Pedro Pascal e Christian Slater nel cast di We Can Be Heroes di Robert Rodriguez

Il già atteso We Can Be Heroes, superhero movie diretto da Robert Rodriguez per Netflix, ha svelato tutti i membri del cast in concomitanza con l'inizio delle riprese in Texas, secondo quanto riportato da Deadline.

Oltre alla già annunciata Priyanka Chopra Jonas (Quantico), il film vedrà tra i protagonisti anche Pedro Pascal, Christian Slater, Yaya Gosselin e Akira Akbar. Nel resto del cast troveremo Andrew Diaz, Andy Walken (The Kids are Alright, A Christmas Story Live!), Boyd Holbrook (Logan), Hala Finley (Man with a Plan, Backroads), Isaiah Russell-Bailey (Family Reunion, SWAT), Lotus Blossom (Magic Max), Lyon Daniels (Patriot), Nathan Blair (Best. Worst. Weekend. Ever.), Sung Kang (Fast & Furious: Tokyo Drift, Better Luck Tomorrow), Vivien Lyra Blair (Bird Box, Waco), Adriana Barraza (Dora e la città perduta), Brittany Perry-Russell (Tredici), Christopher McDonald (Mr. Iglesias, Wetlands), J. Quinton Johnson (Everybody Wants Some!!, Last Flag Flying, Dirty Dancing), Hailey Reinhart (Step Up Revolution, F is For Family) e Dylan Henry Lau (Fresh Off The Boat).

Dopo la recente esperienza con Alita - Angelo della Battaglia, di cui non è ancora chiaro se arriverà un sequel, Rodriguez ritorna alle atmosfere dell'apprezzata saga di Spy Kids: il film seguirà infatti un gruppo di ragazzini che dovranno salvare il mondo dopo il rapimento dei loro genitori supereroi da parte di invasori alieni; per salvare il mondo i ragazzi dovranno imparare a collaborare.

In attesa di vedere le prime immagini ufficiali del film vi rimandiamo alla nostra recensione di Alita - Angelo della Battaglia.