Pedro Pascal catturato dal lazo di Gal Gadot nella nuova foto di Wonder Woman 1984

Tramite CBM arriva online una nuova foto ufficiale di Wonder Woman 1984 estratta dall'anteprima esclusiva pensata dalla rivista Empire per la promozione del nuovo cinecomic DC Films.

Nell'immagine, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, vediamo Pedro Pascal nei panni del villain Maxwell Lord e soprattutto il lazo di Wonder Woman, che lo ha appena catturato dal fuoricampo davanti a due inermi ed esterrefatte guardie del corpo.

Inoltre, cliccando sul link della fonte, potete trovare anche altre immagini tratte dal nuovo film diretto da Patty Jenkins, sebbene a bassa definizione: in una di queste, stampata su doppia pagina nell'edizione cartacea della rivista americana, Diana (Gal Gadot) si appresta a combattere contro Cheetah (interpretata da Kristen Wiig). Mentre Max è umano e facilmente suscettibile al lazo della verità, sembra che la principessa amazzonica avrà (letteralmente) del filo da torcere quando si troverà faccia a faccia con la nuova villain, che sembra essere resistente alla magia del manufatto amazzone.

Ricordiamo che nel film, che la Jenkins ha scritto insieme a Geoff Johns e Dave Callaham, torneranno anche Chris Pine, Robin Wright e Connie Nielsen. Previsto originariamente per giugno, Wonder Woman 1984 è stato rinviato dalla Warner Bros. al 14 agosto prossimo, nella speranza che per allora i cinema avranno riaperto i battenti.

