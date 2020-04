Pedro Pascal era già apparso nel mondo di Wonder Woman: scoprite quale fu il vero esordio

Ormai sappiato tutti che Pedro Pascal sarà Maxwell Lord in Wonder Woman 1984, che assieme a Chetaah è uno dei due villain principali della pellicola con protagonista Gal Gadot. Ma sapevate che Pedro aveva già preso parte a un live-action su Diana Prince?

Accadde nell'orma lontano 2011, quando Warner Bros. Television provò a dar vita a una serie tv di Wonder Woman da mandare in onda su ABC.



La serie aveva come protagonista Adrienne Palicki (Supernatural, Agents of S.H.I.E.L.D.) e il villain della prima stagione sarebbe dovuto essere il personaggio di Veronica Cale, interpretato da Elizabeth Hurley (The Royals, Runaways). Qui Diana era una giovane imprenditrice di Los Angeles, CEO delle Themyscira Industries, che cercava di bilanciare la sua vita professionale con la sua identità segreta e la lotta contro il crimine.



Pedro Pascal sarebbe stato Ed Indelicato, il suo contatto nelle forze di polizia, come riportato anche su IMDb e segnalato anche dagli utenti di reddit. Considerando il cinismo di cui era dotato nei fumetti, non faticiamo a credere che con tutta probabilità si sarebbe venuta a creare un'interessante dinamica tra il suo personaggio e Diana.



Ad ogni modo, dello show fu prodotto solo il pilot, che non venne mai trasmesso in tv, per poi essere ufficialmente scartato.



Ma Pedro ha avuto una seconda occasione decisamente niente male, non trovate?

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale il 14 agosto 2020.