Pedro Almodovar sull'essere un 'Enfant Terrible' e il desiderato ritorno alla commedia

In attesa di sapere come si comporterà Dolor Y Gloria agli Oscar dopo aver stregato la critica al Festival di Cannes 2019, Pedro Almodovar ha tenuto una conferenza per i BAFTA a Londra dove ha parlato del suo passato e futuro dietro la macchina da presa.

"All'inizio, quando aveva la reputazione di essere l'enfant terrible spagnolo, non ho mai provato o voluto offendere nessuno. Era il mio modo di raccontare la storia, il mio modo di vedere il mondo che mi circondava, perciò so di essere stato provocatorio, ma non ero intenzionato a farlo" ha detto il regista (via Deadline) ricordando il suo debutto.

"Quando scrivo una sceneggiatura, non mi interessa quale sia l'ispirazione, c'è un momento dove la finzione prevale la storia" ha aggiunto Almodovar parlando del suo approccio alla scrittura di un film. "E ciò che importa è che sia plausibile come finzione, anche se è lontana dalla realtà"

Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, Almodovar ha rivelato: "Mi piacerebbe tornare alla commedia, ma non so come e quando. Mi piacerebbe davvero scrivere una nuova commedia. Ma io non possiedo una storia, la storia mi arriva quando ho una prima idea, e ultimamente le mie idee sono sempre molto drammatiche, e in seguito devo svolgere il mio ruolo di medium della narrazione per svilupparla il meglio possibile."

Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Dolor Y Gloria.