Pedro Almodóvar sui film di Hollywood:'Troppi cuochi nella stessa cucina'

Il regista Pedro Almodóvar ha svelato il motivo per il quale, nella sua longeva carriera cinematografica ha evitato sempre di realizzare un film a Hollywood. Reduce dal cortometraggio Strange Way of Life, con Pedro Pascal e Ethan Hawke, distribuito proprio da questo weekend, Almodóvar ha approfondito il discorso all'Independent.

"Ho un modo specifico di lavorare e il mio intuito mi ha detto che non è il modo di lavorare a Hollywood e con gli studios. Voglio dire, sono un artigiano" ha specificato Almodóvar "Troppi cuochi nella stessa cucina".



Il regista non si definisce più un 'maniaco del controllo' ma non ha nascosto di apprezzare la libertà che caratterizzano i suoi progetti, lontani dalle complesse dinamiche e i compromessi delle major americane.



In Strange Way of Life, i protagonisti sono due cowboy ex amanti (Pedro Pascal e Ethan Hawke) che si rivedono dopo venticinque anni ma uno di loro custodisce un segreto.

Nel cast del film, presentato all'ultimo Festival di Cannes, anche Manu Rios e Pedro Casablanc.

Qualche giorno fa è stato svelato che Pedro Almodóvar rifiutò di girare un futuro clamoroso successo del cinema anni 2000, spiegando i motivi del suo rifiuto: la propria insicurezza con l'inglese e la paura di non poter fare tutto ciò che voleva.



Ecco le dichiarazioni di Almodóvar su Strange Way of Life, il film che il regista spagnolo ha presentato all'ultima kermesse francese, prima della distribuzione; in Italia il film è disponibile da questa settimana mentre negli USA uscirà il mese prossimo.