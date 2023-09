Pedro Almodovar disse di no a un clamoroso successo: 'Ero insicuro'

Prima che Brokeback Mountain finisse nelle sapienti mani di Ang Lee, il progetto passò sul tavolo di un regista che, teoricamente, sarebbe stato perfetto per raccontare una storia di questo tipo: Pedro Almodovar. Ad anni di distanza, il cineasta spagnolo, ha spiegato il motivo per cui rifiutò l'offerta.

E' sempre più vicina l'uscita al cinema e su MUBI di Strange Way of Life, secondo cortometraggio in lingua inglese diretto da Pedro Almodovar con protagonisti Pedro Pascal e Ethan Hawke nei panni di due cowboy. Concettualmente, il progetto potrebbe essere quasi definito come il "suo" Brokeback Mountain, dopo il rifiuto che Almodovar diede alla Focus per realizzare la pellicola. Nonostante poi il film sia diventato un successo planetario, molti per anni si sono chiesti il motivo della decisione del regista spagnolo.

In una recente intervista nel quale Almodovar si è raccontato tra vecchi e nuovi progetti, il regista ha raccontato come, inizialmente, fosse profondamente attratto dalla possibilità di realizzare il film essendo un grande appassionato del romanzo di Annie Proulx. Diversi motivi lo portarono a rifiutare il progetto, primo tra tutti il dover realizzare un film in lingua inglese avendone ancora poca dimestichezza. "Era la prima volta che pensavo davvero di fare un film in inglese perché amavo quella storia, conoscevo il libro di Annie Proulx e l'amavo, e anche la sceneggiatura di Larry McMurtry era molto buona. Ma il fatto è che ero insicuro con il mio inglese" ha spiegato Almodovar. "Inoltre, nella storia di Annie Proulx, una delle cose che mi aveva colpito di più era stata la fisicità degli incontri erotici, di natura quasi animalesca. Ma parte di quella fisicità del desiderio non l’ho vista tradotta nella sceneggiatura" ha continuato. "Avevo l'impressione che non avrei potuto fare quello che volevo" ha concluso.

In occasione della presentazione del suo ultimo corto a Cannes, Pedro Almodovar ha parlato di Strange Way of Life come del primo western in cui gli uomini fanno sesso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!