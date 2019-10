Pedro Almodovar critica la mancanza di sessualità nei film Marvel

Sollevare polemiche di qualche tipo sui film del Marvel Cinematic Universe sembra, nelle ultime settimane, esser diventato lo sport preferito di registi e addetti ai lavori, con nomi celebri del mondo del cinema che si sono scomodati a dire la loro sul fenomeno del momento.

Tutto è partito con Martin Scorsese che, come ricorderete, aveva definito i film dell'MCU come qualcosa di più vicino ad un parco divertimenti che al cinema, scatenando ovviamente le reazioni indispettite dei diretti interessati e guadagnandosi invece il plauso di alcuni colleghi, come Francis Ford Coppola.

Ad aprire un'altra questione è, stavolta, Pedro Almodovar: il regista recentemente sbarcato in sala con Dolor y Gloria ha puntato il dito contro la mancanza di riferimenti alla sfera sessuale nei film Marvel, criticandone in tal senso una certa superficialità. "Ci sono tanti, tanti film sui supereroi. E la sessualità non esiste per i supereroi, sono esseri neutri. Non hanno un genere, la cosa importante sono le loro avventure. Nei film indipendenti potete trovare molta più sessualità. L'essere umano è fatto di sessualità! Ho la sensazione di avere molta più libertà lavorando in Europa, in Spagna, rispetto a se lavorassi qui [negli Stati Uniti]" ha dichiarato Almodovar, che ha poi spiegato i motivi per cui rifiuterebbe un'eventuale offerta di lavoro da Marvel: "[Con le grandi produzioni] Devi aspettare troppo per vedere i risultati. A me piace, come regista, essere in grado di imporre la mia visione delle cose. Ho fatto 21 film. Sono abituato a farli nel modo che più mi piaccia, non cercando di stare nelle regole di Hollywood".

Chissà se anche le parole del regista di Volver alzeranno un polverone simile a quello alzato dalle dichiarazioni di Scorsese. I fan Marvel, intanto, sembrano avere altro a cui pensare: qualcuno dotato di molta fantasia ha infatti già scritto la trama dell'intera Fase 5 dell'MCU.