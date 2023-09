Pedro Almodovar compie 73 anni: 'Penelope Cruz? Ecco perché non è una musa'

Il binomio Pedro Almodovar/Penelope Cruz rappresenta un assioma che va accettato così com'è sin dai primi passi mossi dal regista di Tutto su mia Madre: i due hanno lavorato insieme in innumerevoli opere e, all'alba dei 73 anni del nostro Pedro, non sembrano in alcun modo intenzionati a metter fine al loro sodalizio artistico.

Ma cosa rappresenta esattamente Penelope Cruz per Almodovar? A spiegarlo è stato proprio il regista che ha recentemente diretto la sua attrice-feticcio in film come Dolor y Gloria e Madres Paralelas, e secondo le cui parole saremmo fuori strada nel definire la star di Volver come una "comune" musa o fonte d'ispirazione.

"Per me lei non è esattamente una musa, la persona che mi ispira. Lei non mi ispira storie, mi ispira qualcosa di diverso e di molto, molto importante che è la fiducia. Poi ovviamente possiamo definirla una musa nel senso che, quando finisco la prima stesura e immagino le facce dei protagonisti, ne cerco sempre una che vada bene per lei o che io possa adattare a lei, perché tra di noi c'è una chimica enorme. Credo che grazie a Penelope io sia un regista migliore" sono state le parole di Almodovar al riguardo. Siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, proprio Pedro Almodovar ha polemizzato sui film di Hollywood.