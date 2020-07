Pedro Almodóvar e Tilda Swinton insieme sul set de La Voce Umana: ecco la foto

Pedro Almodóvar ha iniziato ufficialmente le riprese de La Voce Umana, nuovo cortometraggio basato sull'omonima opera teatrale di Jean Cocteau che vedrà come protagonista Tilda Swinton. A dare la notizia il fratello e produttore Agustín Almodóvar, che ha condiviso in rete la prima foto dal set.

Annunciato lo scorso febbraio con l'obiettivo di iniziare le riprese ad aprile, poi rinviate per i motivi che tutti conosciamo, il corto firmerà la prima produzione di Almodóvar in lingua inglese di dopo oltre 40 anni di carriera.

La foto, che potete trovare come sempre in calce all'articolo, mostra il regista di Dolor Y Gloria con indosso l'indispensabile mascherina, mentre la Swinton tiene in mano una sorta di scudo protettivo portatile per il viso. Come si può leggere sul ciak, la fotografia sarà curata da José Luis Alcaine, frequente collaboratore di Almodóvar e vincitore di ben 5 premi Goya.

Dal prossimo ottobre, lo ricordiamo, Almodóvar si dedicherà a Madre Paralelas, pellicola drammatica che firmerà una nuova collaborazione tra il regista e Penelope Cruz, la quale ha già lodato la sceneggiatura del progetto. Le riprese dovrebbero iniziare a febbraio del 2021 per un'uscita prevista entro la fine dello stesso anno.

