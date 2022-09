Pearl, Martin Scorsese elogia l'horror di Ti West: 'Non riuscivo a smettere di guardare'

La pellicola prequel di X: A Sexy Horror Story di Ti West sembra aver trovato un ammiratore di tutto rispetto: Martin Scorsese. Il regista ha infatti scelto di commentare il film, arrivato da pochi giorni negli Stati Uniti, che sta facendo tremare dalla paura più di qualche spettatore.

In un nuovo articolo, il regista di "Quei bravi ragazzi" ha elogiato il prequel di "X" con protagonista Mia Goth, sottolineando l'impegno di West, che ha girato il film subito dopo aver concluso le riprese del primo capitolo, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di X: A Sexy Horror Story.

"I film di Ti West hanno un tipo di energia che è così rara da trovare di questi tempi, alimentata da un amore puro per il cinema", ha scritto Scorsese. “Lo senti in ogni fotogramma. Un prequel di "X" realizzato in un registro cinematografico diametralmente opposto (pensa ai melodrammi a colori Scope degli anni '50), "Pearl" crea 102 minuti selvaggi, ipnotizzanti, profondamente - e intendo profondamente - inquietanti. West e la sua musa ispiratrice e partner creativa Mia Goth sanno davvero come giocare con il loro pubblico... prima di pugnalarlo nel petto con il coltello. Ero affascinato, poi turbato, poi così turbato che ho avuto difficoltà ad addormentarmi. Ma non riuscivo a smettere di guardare".

Fortunatamente, ne Scorsese ne il resto del pubblico dovrà aspettare molto per vedere un altro film di "X". "MaXXXine", che andrà a concludere la trilogia di West, seguirà l'altro personaggio "X" di Goth, la cosiddetta "ultima ragazza", che è sopravvissuta agli omicidi e che si è trasferita a Los Angeles per intraprendere una carriera nel porno. Mentre "X" è ambientato negli anni '70 e "Pearl" è ambientato nel 1918, "MaXXXine" sarà ambientato durante gli albori del boom dell'home video.