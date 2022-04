Pearl Harbor, una scena fece arrabbiare veterani USA e giapponesi: ecco perché

La poca accuratezza storica è sempre stata additata come uno dei punti deboli di Pearl Harbor, il film con cui Michael Bay volle provare a raccontare l'attacco ad opera del Giappone in seguito al quale gli Stati Uniti scesero in campo durante la Seconda Guerra Mondiale: un dettaglio, in particolare, fece storcere il naso a molti.

Fra le tante sequenze storicamente poco accurate presenti nel film con Ben Affleck, infatti, troviamo quella in cui i giapponesi, nel corso dell'attacco alla base statunitense, non si fanno scrupoli a bombardare senza pietà persino un ospedale... Un atto meschino che, in realtà, non si è mai verificato!

Dal Giappone, infatti, ricordarono come i militari dell'impero avessero ricevuto ordine di non attaccare per nessun motivo gli obbiettivi civili; la cosa fu inoltre confermata persino dai veterani statunitensi, con alcuni sopravvissuti pronti a precisare che, pur avendolo in linea di tiro, mai i giapponesi sganciarono bombe sull'ospedale di cui sopra.

Una pioggia di critiche dalle quali Michael Bay dovette in qualche modo smarcarsi... Scegliendo quello più sincero, per quanto decisamente poco elegante. Il regista di Armageddon ammise infatti di aver inserito quella scena in modo da far sembrare l'attacco giapponese ancora più brutale e barbaro: una motivazione un po' debole, trattandosi di un evento storico di tale portata! Per saperne di più, comunque, qui trovate un nostro approfondimento su Pearl Harbor.