Pearl Harbor, perché il padre di Ben Affleck si rifiutò di vedere il film?

Per i genitori di una star di Hollywood dev'essere un'enorme emozione poter vedere la propria progenie guadagnarsi gli applausi sul grande schermo dopo anni di studi e sacrifici: la famiglia di Ben Affleck, in tal senso, ha ricevuto un bel po' di soddisfazioni nel corso degli anni grazie a una carriera costellata di successi.

Non sempre, però, l'amore per un figlio basta a spingerci a recarci in sala: il padre dell'ex-Batman del DC Extended Universe, ad esempio, ha ammesso di non aver mai visto Pearl Harbor, che per quanto non particolarmente apprezzato dalla critica resta ancora oggi uno dei più grandi successi commerciali del nostro Ben.

Ma cosa portò il signor Timothy Byers Affleck a privarsi della visione di uno dei più grandi trionfi del figlio? La questione riguarda, stando alle sue parole, un problema di brutti ricordi inevitabilmente comune a tanti uomini di quella generazione: Affleck senior ammise infatti di non aver voluto vedere Pearl Harbor in quanto non interessato a rivivere in alcun modo gli eventi della Seconda Guerra Mondiale.

Una scelta più che comprensibile e sulla quale nessuno potrebbe mai arrogarsi il diritto di sindacare: le occasioni per ammirare suo figlio sul grande schermo, d'altronde, al signor Affleck non sono certo mancate! A proposito di polemiche sul film di Michael Bay, intanto, scopriamo perché Pearl Harbor fece arrabbiare i veterani statunitensi e giapponesi.