Pearl Harbor: cosa accomuna il film di Michael Bay al Titanic di James Cameron?

Questa sera La7 manderà in onda alle 21:15 Pearl Harbor, la pellicola storico-sentimentale di Michael Bay che vede protagonista un lanciatissimo Ben Affleck, più Kate Beckinsale in qualità di femme fatale e Josh Hartnett. Si trattò dell'ennesimo successo per Bay al box-office dopo quelli di Bad Boys, The Rock e Armageddon poco prima.

Con un budget di oltre 140 milioni di dollari, la pellicola riuscì a incassarne 450 milioni in tutto il mondo diventando l'ennesimo successo in carriera per Bay, che per girarlo si impegnò parecchio, sopratutto per la scena madre di tutto il film, quella dell'attacco dei giapponesi alla flotta stanziata a Pearl Harbor e vera miccia che innescò il coinvolgimento degli americani nel secondo conflitto mondiale.

Per ricreare l'atmosfera di una Pearl Harbor pre-bellica, fu utilizzato il set di Rosarito Beach nello stato messicano di Baja California, lo stesso che venne allestito per ospitare il gigantesco modello del Titanic per l'omonimo film di James Cameron soltanto qualche anno prima. In questa stessa spiaggia che aveva ospitato il fittizio Titanic, Bay allestì una versione in scala della USS Oklahoma che vediamo in Pearl Harbor.

Venne utilizzato anche l'effettivo set delle Hawaii per rendere molto più credibile il look della pellicola e per alcune scene possiamo vedere proprio le navi che all'epoca delle riprese erano stanziate nella zona. Il film, oltre che da Jerry Bruckheimer, venne prodotto anche dalla Disney che scelse di promuoverlo anche a Pearl Harbor, in particolare a bordo della USS John C. Stennis, che ospitò un'anteprima della pellicola per oltre 2000 persone. Il costo stimato dell'anteprima fu di circa 5 milioni di dollari.

Due anni più tardi, Bay avrebbe incassato un altro successo con Bad Boys II.