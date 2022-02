Peaky Blinders, Steven Knight invita Tom Holland per il film! 'Se vuoi ti prenderemo'

Il film di Peaky Blinders potrebbe non essere la fine della saga, in quanto metterà in conto diversi spin-off e nuovi sequel, e in questi giorni l'ambizione del creatore Steven Knight sembra essere così alta da arrivare perfino ad una delle maggiori star del momento, Tom Holland.

Recentemente infatti la star di Spider-Man: No Way Home e Uncharted ha ammesso in un'intervista promozionale di aver tentato di ottenere una parte nella serie tv di Peaky Blinders, senza riuscirci purtroppo: Tom Holland non ha approfondito ulteriormente l'argomento, lasciando i fan a speculare su quale ruolo avrebbe potuto interpretare in Peaky Blinders, e adesso il creatore della serie si è unito alla conversazione.

Alla premiere della sesta stagione di Peaky Blinders a Birmingham, Knight ha infatti parlato con la Press Association della chiacchierata audizione di Holland, affermando che "fece il provino per un ruolo piuttosto importante". Ma guardando al futuro, lo sceneggiatore ha apertamente invitato Tom Holland a prendere parte al film di Peaky Blinders: "Ma se vuole tornare per il film, lo prenderemo a bordo!".

Per il momento non è ancora arrivata una risposta da parte di Tom Holland, quindi se siete fan della star e della serie BBC rimanete sintonizzati. La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders è appena iniziata in Inghilterra sui canali della BBC, mentre il resto del mondo sta aspettando una data d'uscita dei nuovi episodi sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.