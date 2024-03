Peaky Blinders, quando uscirà il film con Cillian Murphy? Novità sulle riprese

Dopo le congratulazioni dei Peaky Blinders a Cillian Murphy per la vittoria agli Oscar 2024 come miglior attore protagonista grazie alla prova dell'attore in Oppenheimer di Christopher Nolan, è quasi tutto pronto per iniziare i lavori sul film sequel della famosa serie tv di Steven Knight.

Parlando con BirminghamWorld, infatti, in queste ore Knight ha confermato che Cillian Murphy riprenderà il ruolo di Tommy Shelby nel film di Peaky Blinders, le cui riprese sono previste a settembre. Non è chiaro quanto durerà la produzione, ma in base alle tempistiche tradizionali è possibile che, se tutto andrà bene, allora il film di Peaky Blinders potrebbe uscire nel 2025.

Steven Knight, che ha anche scritto il nuovo film di Star Wars con protagonista Daisy Ridley dopo aver ereditato il progetto dal collega Damon Lindelof, è sicuramente uno dei migliori sceneggiatori in circolazione: lo ha dimostrato con le stagioni di Peaky Blinders ma anche con i suoi copioni per film come La promessa dell'assassino, Allied, Piccoli affari sporchi, Locked Down e Spencer, e con la conferma del ritorno di Cillian Murphy nel ruolo di Tommy Shelby il progetto è destinato a schizzare in alto nelle classifiche dei film più attesi.

"Sto lavorando sulle parti finali della sceneggiatura al momento", aveva detto l'autore a RadioTimes qualche settimana fa. “Il piano è di iniziare le riprese nella seconda metà del 2024”.

