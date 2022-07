Peaky Blinders, il film è realtà con Cillian Murphy e Tom Hardy: ecco dove sarà girato

Dopo averlo intravisto nel primo trailer di Oppenheimer appena pubblicato, Cillian Murphy si prepara a tornare nei panni di Tommy Shelby per l'attesissimo film di Peaky Blinders, realizzato dal creatore della serie Steven Knight.

Lo spin-off in forma di lungometraggio, almeno per ora intitolato semplicemente Peaky Blinders, sarà un sequel della stagione finale di Peaky Blinders arrivata su Netflix qualche settimana fa. La pellicola sarà girata negli studi di Birmingham, città che vide la nascita dei veri Peaky Blinders e che quindi rappresenta la casa della saga, come ha specificato l'autore. Parlando con la stazione radiofonica britannica Heart FM, Knight ha anche confermato di essere vicino al completamento della sceneggiatura del film, con le riprese che dovrebbero iniziare "entro 18 mesi".

"Lo gireremo negli studi di Digbeth e in esterni a Digbeth a Birmingham", ha detto in queste ore l'autore. "Digbeth e Small Heath sono i luoghi in cui i Peaky Blinders operavano nella realtà, quindi sarà come tornare a casa in un certo senso". Knight ha confermato che lo spettacolo, che vedrà il ritorno di Cillian Murphy, Paul Anderson e Tom Hardy, includerà anche molti volti noti della serie tv, ma anche "tanti personaggi inediti, che spero possano sorprendere i fan", ha aggiunto Knight.

Quali sono le vostre aspettative per il gran ritorno, sotto forma questa volta di film, dell'acclamata serie tv britannica? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!