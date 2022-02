Peaky Blinders, il film proseguirà con nuovi sequel e spin-off! Parla Steven Knight

La sesta stagione di Peaky Blinders non sarà la fine della saga del clan degli Shelby, dato che il creatore dell'acclamata serie tv BBC Steven Knight è pronto a realizzare quella che potrebbe rivelarsi una nuova serie cinematografica.

Con le riprese del film di Peaky Blinders previste per il 2023, la serie tv è pronta non a giungere a conclusione ma a cambiare pelle: in una recente intervista con EW, infatti, il creatore dello show Steven Knight ha chiarito: "Io lo chiamo la fine dell'inizio", affermando che sebbene la serie tv si stia avviando alla fine con la sesta stagione, il franchise non ha intenzione di fermarsi. A tal proposito, secondo Knight, dopo il film in sviluppo potrebbero arrivare anche una serie di spin-off di Peaky Blinders: "... in base alla struttura del film, metteremo in moto alcuni spin-off che faranno parte dello stesso universo narrativo."

Steven Knight, acclamato sceneggiatore cinematografico noto anche per La promessa dell'assassino e Locke, ha potuto godere di un assoluto controllo creativo sulla serie di Peaky Blinders, scrivendo tutti i 36 episodi dello show, e i fan dell'universo narrativo che ha creato accoglieranno sicuramente con entusiasmo la possibilità di nuovi spin-off in arrivo. Secondo voi cosa potrebbero raccontare queste nuove storie e quali personaggi potrebbero seguire? Al momento è impossibile stabilirlo, ma sembra chiaro che Steven Knight abbia messo insieme abbastanza materiale per mantenere vivo il mondo di Peaky Blinders per gli anni a venire.

Per altri approfondimenti, mentre il mondo attende l'uscita degli ultimi episodi della serie su Netflix, ecco la data di uscita di Peaky Blinders 6 su BBC.