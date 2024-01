Peaky Blinders, che fine ha fatto il film? Novità sul futuro della saga con Cillian Murphy

Che fine ha fatto il film di Peaky Blinders? Il nuovo capitolo dell'acclamata serie tv è in lavorazione da diverso tempo, e in queste ore il creatore Steven Knight ha finalmente confermato alcune importanti novità.

Parlando con RadioTimes, lo sceneggiatore - che ha scritto la storia del nuovo film di Star Wars incentrato su Rey - ha confermato che il film di Peaky Blinders è stato rallentato dagli scioperi di Hollywood, come il 90% delle produzioni dello scorso anno, ma che attualmente la stesura della sceneggiatura è arrivata alle fasi finali: "Sto solo lavorando sulle parti finali della sceneggiatura, in questi giorni", ha dichiarato Knight. “Mi siedo alla tastiera e inizio a scrivere, ogni giorno. È un po’ come un sogno, per me. Ti siedi lì e tutta questa roba arriva, poi la rileggi e pensi: 'È abbastanza buono, ma da dove provengono queste idee?'... Il piano è di iniziare a girarlo a metà del prossimo anno."

Da notare che, essendo l'intervista stata pubblicata sotto il periodo di Natale 2023, con 'metà del prossimo anno' Steven Knight intende il 2024, il che vuol dire che la produzione del film di Peaky Blinders potrebbe aprire i battenti molto presto. Proprio a dicembre scorso, la star della serie Cillian Murphy si era detto pronto a tornare nel mondo di Peaky Blinders mentre parlava con la star di Barbie Margot Robbie, che sembra essere una grande fan dello show.

Peaky Blinders è andato in onda per sei stagioni (per un totale di 36 episodi) da settembre 2013 ad aprile 2022. La serie ha come protagonisti Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Tom Hardy e tanti altri.