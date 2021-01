Peaky Blinders diventerà un film: arriva la conferma di Steven Knight!

Sono iniziate nei giorni scorsi le riprese della sesta stagione di Peaky Blinders, che sarà anche quella finale. Il creatore della serie Steven Knight aveva promesso che la storia sarebbe continuata in un'altra forma, e adesso arriva anche la conferma: come riporta in esclusiva Deadline, Peaky Blinders diventerà anche un film.

"Il Covid ha cambiato i nostri piani" ha rivelato Steven Knight. "Ma posso dire che il mio piano era fin dall'inizio quello di terminare Peaky Blinders con un film. E questo è ciò che accadrà."

Era da tempo che si vociferava su questa ipotesi, e in effetti portare la serie al cinema (o comunque trasporla in forma di lungometraggio) sembrava una naturale conseguenza, dal momento che da Peaky Blinders sono stati già tratti libri tie-in, un videogioco, una colonna sonora ufficiale e persino una linea di abbigliamento, mentre l'autore ha ricevuto in passato offerte anche per un musical.

La pandemia ha soltanto accelerato il processo. L'intenzione di Steven Knight era quella di concludere la saga della famiglia Shelby con una settima stagione, e il ritardo di quasi un anno dovuto al lockdown ha suggerito di anticipare il finale e di conseguenza di realizzare un film, sul quale al momento non si hanno ulteriori dettagli.

La quinta stagione di Peaky Blinders, che si era aperta con Tommy Shelby (Cillian Murphy) eletto deputato, ha raccontato tra le altre cose la crisi finanziaria del 1929 e l'ascesa del fascismo in tutta Europa. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione della stagione 5 di Peaky Blinders.