Peaky Blinders, Cillian Murphy conferma il ritorno di Tommy Shelby nel film della serie tv

Il film di Peaky Blinders è realtà, ma il protagonista Cillian Murphy tornerà nei panni dell'iconico Tommy Shelby nel nuovo capitolo della saga nata in televisione e destinata a passare al cinema?

Nel corso di una recente intervista con Awards Chatter di The Hollywood Reporter in vista degli Oscar 2024, dai quali molto probabilmente uscirà come vincitore della statuetta come miglior attore protagonista per Oppenheimer, Cillian Murphy ha parlato con grande entusiasmo del film di Peaky Blinders, ribadendo il suo amore per il personaggio di Tommy Shelby e confermando il suo ritorno:

"Non ho mai avuto una preferenza per il mezzo, la televisione o il cinema: per me, sono sempre la storia e il ruolo da interpretare che contano, ed è per questo che mi sono sempre spostato tra il teatro, il cinema e la televisione. Io voglio seguire le buone storie, ovunque si trovino. Quando ho firmato per fare Peaky Blinders, il contratto prevedeva una sola stagione: non pensavo che avrei interpretato questo ruolo per dieci anni, e in fin dei conti è stata una liberazione, dal punto di vista mentale per lo meno, perché se mi avessero detto che avremmo realizzato 36 ore di storia forse mi sarei spaventato. E invece, negli anni, è stato un dono poter invecchiare con Tommy Shelby, con ogni stagione rinnovata di volta in vota perché ce la siamo meritata: oggi tutti mi chiedono se tornerò nel film di Peaky Blinders, e mi piace che mi venga fatta questa domanda perché dimostra che alla gente importa ancora di questo personaggio. La mia risposta è sempre la stessa, si, sarò nel film di Peaky Blinders: se o quando lo faremo, io ci sarò."

Curiosamente, Cillian Murphy ha lasciato intendere che tornerà anche per 28 anni dopo, nuovo capitolo della saga di 28 giorni dopo, il film horror che l'ha reso famoso in tutto il mondo agli inizi degli anni 2000.