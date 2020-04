Peaky Blinders 6: Stephen Graham si unirà al cast della serie BBC

Secondo quanto riportato da Deadline, Stephen Graham si unirà presto al cast di Peaky Blinders per la sesta stagione, aggiungendo così un altro gangster drama a quelli già presenti nella sua più che rispettabile filmografia.

Dopo aver fatto parte dei cast di The Irishman e prima ancora di Boardwalk Empire, Graham si unirà così alla celebre serie televisiva con protagonista Cillian Murphy e prodotta dalla BBC. L'attore si sarebbe dovuto subire recare sul set della prossima stagione, la sesta dello show, ma la pandemia globale da coronavirus ha bloccato tutto e rimandato a data da destinarsi l'inizio della produzione. L'attore ha dichiarato infatti al The Sun: "Dovevo iniziare le riprese di Peaky Blinders ma il tutto è stato sospeso a tempo indeterminato. Il mio agente ha trascorso un sacco di ore di lavoro cercando di farmi entrare nel cast". Al momento, Graham non ha rivelato alcun dettaglio sulla parte che interpreterà nella nuova stagione. Il suo è l'ultimo dei grandi nomi che finora hanno condito le varie stagioni della serie, come quelli di Tom Hardy e Adrien Brody.

Questa settimana, il protagonista Cillian Murphy ha ringraziato il team per la pazienza avuta durante lo shutdown tramite un post pubblicato su Instagram: "Torneremo il prima possibile, ve lo prometto, a scatenare il caos e colpire qualche testa come sempre". Il regista Anthony Byrne ha ammesso che, sebbene il team speri di tornare al lavoro al più presto, non sono state fissate per il momento delle date ufficiali per il rientro al lavoro: "State tranquilli, appena potremo tornare a girare lo faremo sicuramente".

Graham e Steven Knight, sceneggiatore della serie, avevano già lavorato di recente insieme al recente adattamento televisivo di A Christmas Carol, andato in onda nel corso delle ultime vacanze natalizie sulla rete britannica e con protagonista Guy Pearce.