Peaky Blinders 6, la produttrice sul finale: 'È stato incredibilmente soddisfacente'

La serie tv di Peaky Blinders è giunta ormai al termine, e mentre abbiamo ancora il pensiero di un film di Peaky Blinders a consolarci, non si può non parlare del finale dello show... Un finale che, secondo la produttrice Caryn Mandabach, è davvero ben riuscito.

Peaky Blinders 6 ha ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, e la produttrice dello show sembra concordare in pieno... Non perché è il suo show, sia chiaro, ma per dei motivi ben precisi.

"Penso che sia un finale incredibilmente soddisfacente, a prescindere dalla tragedia della scomparsa di Helen McRory, perché la via per la redenzione è sempre piuttosto complicata da percorrere, e per le persone che la intraprendono, è estremamente ardua" ha spiegato la produttrice "Ha un impatto gigantesco su chiunque si trovi in quell'orbita. Le mogli, i bambini, le famiglie, gli amici. [Tommy Shelby] non ha ucciso il dottore che lo ha tradito alla fine. E Michael ha vendicato la morte di Polly. Quindi penso che entrambe queste scelte siano rappresentative delle difficoltà di riuscire effettivamente a redimersi. E credo sia stato un problema eccezionalmente complicato per Steve, e che l'abbia gestito in maniera fantastica".

E sul perché si è scelto di chiudere la storia proprio con sei stagioni, Mandabach ha affermato: "La decisione di realizzare sei stagioni invece che sette, otto, nove o dieci è stata presa durante la realizzazione della quinta stagione. Abbiamo pensato 'Oddio, la nostra storia ormai è stata quasi del tutto raccontata!'".

E ha poi concluso, tornando all'argomento film: "E c'è sempre stato quel pensiero fisso di fare un film, ma successivamente, ciò che ci siamo chiesti era come continuare. Perché adesso, in questo ambiente televisivo in continua trasformazione, potrebbe accadere in tante altre forme. Potrebbe essere questo o quest'altro, ad esempio siamo a teatro a Londra. Quindi si trattava di capire come estendere un brand".

E voi, cosa ne pensate? Vi è piaciuto il finale?