Peaches, arriva la folle (e geniale) canzone di Jack Black sul film di Super Mario Bros.

Dopo la partenza col botto al box office per Super Mario Bros. - Il film, a rinnovare l'interesse per la pellicola è Peaches, la folle (e geniale) canzone di Jack Black appena pubblicata sul canale YouTube di Lyrical Lemonade.

Il video mostra l'attore sedersi su un pianoforte rosa, circondato da una stanza ovale dello stesso colore mentre canta un triste tributo osservando la fotografia della Principessa Peach; eppure, le sfumature ironiche sembrano prevalere su quelle prettamente malinconiche. "Questo è per il mio unico, vero amore" sono le prime parole del testo, "la principessa Peach. Peach, sei così bella, e con la mia stella governeremo. Peach, sii consapevole che ti amerò fino alla fine", e via – appunto – con una lunga serie di "Peaches" ("pesche" in italiano).

La clip ha riscosso un successo strepitoso, superando il milione di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore: il merito è di Cole Benent (regista) e di tutto il resto dello staff elencato nei titoli di coda (rigorosamente nell'iconico stile del videogioco), oltre ovviamente allo stesso Jack Black. Ricordiamo inoltre come quest'ultimo sia il doppiatore di Bowser nel nuovo film di Super Mario Bros., perciò il video, alla luce di una considerazione simile, assume una luce ben diversa e ancor più spassosa. Non mancano altri riferimenti alla saga: oltre alla Principessa omggaiata dalla canzone, osserviamo funghi, corone e scenari rocciosi sospesi nel vuoto.

Se "Peaches" vi ha entusiasmato, allora non potete perdervi la clip di Super Mario Bros. che mostra gli attori cantare il celebre brano a cappella!