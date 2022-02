Peacemaker, Jennifer Holland sull'ultimo episodio: 'Accadranno cose folli'

Dopo i due grandi colpi di scena nel penultimo episodio di Peacemaker, i fan non vedono l'ora di guardare il finale dello show HBO. Il cast della serie aveva già anticipato che gli ultimi episodi sarebbero stati molto emotivi, ma sembra che la posta in giorno si alzerà ancora di più in quello conclusivo. Ecco cosa ha detto Jennifer Holland.

La star dello show ha detto che ci saranno delle "cose folli" in questo finale. "In un certo senso, credo che il modo in cui James [Gunn] ha approcciato la prima stagione sia stato volto ad assicurarsi che la storia fosse completa. È uno sceneggiatore di film principalmente; questa è la prima volta che si misura nella scrittura di una serie a episodi, quindi ha dato vita a una storia a tutto tondo. Potremmo vedere, sai, accenni ad altre cose, ma non so se avesse idea che ci sarebbe stata una Stagione 2 quando ha scritto la Stagione 1, se questo ha un senso." In effetti secondo quanto dichiarato dal produttore, non avremo una seconda season dello show, a meno che Gunn non troverà l'ispirazione giusta.

"Credo che ci sia sempre la speranza che ciò accada, ma non c'è mai stata una conversazione in merito, non finché non sappiamo come viene preso [lo show dal pubblico]" ha detto Holland. Secondo lei se il pubblico non la apprezzasse, James Gunn sarebbe il primo a non voler continuare, anche se ha amato lavorarci. Staremo a vedere, intanto aspettiamo l'ultimo episodio, mentre vediamo il cast di Peacemaker in una foto pubblicata da Gunn.