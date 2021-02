Peacemaker, James Gunn pubblica le nuove foto dal set della serie

La nuova serie Peacemaker di James Gunn si svela su Twitter con alcune foto provenienti dal set con John Cena e il resto del cast in alcuni momenti goliardici con il regista. Nelle foto pubblicate da Gunn si vedono Danielle Brooks, Jennifer Holland, Steve Agee e Chris Conrad. Molto particolare anche il luogo dal quale sono state scattate le foto.

La location mostra una casa roulotte decorata con i colori patriottici americani. Esattamente il tipo di posto in cui ti aspetteresti di vedere il personaggio di John Cena.

Nella didascalia del post su Twitter, James Gunn si è rivolto ai fan:"Siete pronti per quello che sta preparando la squadra di Peacemaker?".



Peacemaker è soltanto l'ultima serie destinata allo streaming che si collega ai film DC che sono in lavorazione alla Warner Bros. Il personaggio di Peacemaker, interpretato da John Cena, debutterà anche in The Suicide Squad, sempre diretto da James Gunn, prima di arrivare su HBO Max.

"Peacemaker è un'opportunità per approfondire i problemi del mondo attuale attraverso il punto di vista di questo supereroe/supercriminale/il più grande pallone gonfiato del mondo" ha scherzato Gunn "Sono entusiasta d'espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall'universo dei film DC alla completa estensione di una serie. E naturalmente poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici alla Warner Bros. è la ciliegina sulla torta".

James Gunn ha affidato una romantica dedica a Jennifer Holland e per scoprirne di più sulla serie Peacemaker leggete i nostri aggiornamenti sullo show.