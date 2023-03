Quel Pazzo Venerdì, Jamie Lee Curtis conferma: 'Lindsay Lohan è a bordo'

Tra i favoriti per gli Oscars 2023 per il suo ruolo in Everything Everywhere All At Once, Jamie Lee Curtis si è sentita nostalgica e, insieme a Lindsay Lohan, ha proposto un revival di Quel Pazzo Venerdì, film del lontano 2003.

In realtà non sono solamente loro a volere il sequel, ma "tutti. Tutti sono d'accordo". Ma chi davvero deve approvare il progetto, per l'attrice, sono i fan: "I fan sono d'accordo - sono loro che devono esserlo, e poi il resto lo scopriremo".

Chiaramente prima di pensare ai fan, bisogna che entrambe le attrici protagoniste siano disposte a riprendere in mano il ruolo: ed è così arrivata la conferma definitiva della presenza di Lindsay Lohan per il sequel. Finora tuttavia non è stato ancora appurato se il progetto sia effettivamente già in corso. Ciò che è certo è l'intenzione e la volontà di base di continuare la storia da dove è stata lasciata.

Nel frattempo, Lindsay Lohan lo scorso dicembre ha conquistato Netflix con Falling for Christmas, film di Natale in cui l'attrice interpreta un'ereditiera viziata e con la strada già spianata, che verrà messa a dura prova da un incidente di sci. La Curtis ha recentemente vinto il premio "miglior attrice non protagonista" ai SAG Awards 2023 per Everything Everywhere All at Once.