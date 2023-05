Quel pazzo venerdì 2, il film con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis grazie a Halloween Ends

Le due star Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis si ritrovano a vent'anni di distanza per un nuovo capitolo di Quel pazzo venerdì, commedia di Mark Waters del 2003, nel quale madre e figlia si ritrovano l'una nei panni dell'altra per colpa di un biscotto della fortuna. Ora il sequel è in cantiere e tutto grazie a Halloween Ends.

In un'intervista rilasciata al New York Times, le attrici spiegano la genesi di questo nuovo capitolo:"Mentre andavo in giro per il mondo con Halloween Ends, la gente voleva sapere se ci sarebbe stato un altro Quel pazzo venerdì. E qualcosa ha toccato davvero una corda. Quando sono tornata ho chiamato i miei amici della Disney e ho detto 'Pare che ci sia un film da girare'" ha dichiarato Curtis, vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once.



Lindsay Lohan ha aggiunto:"Jamie ed io siamo entrambe aperte a questa possibilità, quindi la stiamo lasciando nelle loro mani. Faremo soltanto qualcosa che la gente adorerebbe". Dopo queste parole è ancor più concreta la possibilità di creare un sequel.



D'altronde, Disney ha confermato il seguito di Quel pazzo venerdì e ora il progetto può soltanto crescere.

Nel film del 2003 recitarono anche Mark Harmon, Harold Gould e Chad Michael Murray.



Già nel 2022 Lindsay Lohan voleva il sequel di Quel pazzo venerdì e i suoi desideri sembrano pronti per essere esauditi.