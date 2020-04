Tutti Pazzi per Mary, Ben Stiller ottenne la parte spodestando Owen Wilson

Tutti Pazzi per Mary è uno di quei film che hanno segnato una generazione: uscito ormai più di vent'anni fa (era il 1998), il film dei fratelli Farrelly è ancora oggi un'icona della commedia americana anni '90 grazie anche alla straordinaria chimica tra i suoi protagonisti Cameron Diaz e Ben Stiller.

Non tutti sanno, però, che l'attore di Una Notte al Museo e I Tenenbaum rischiò di non prendere parte al film: Stiller era infatti la primissima scelta di Bobby e Peter Farrelly per il ruolo di Ted Stroehmann, ma pare che la produzione non fosse per nulla convinta dall'attore.

I Farrelly ne presero atto e avanzarono una loro contro-proposta, di fatto facendo ancora peggio di prima: il sostituto di Stiller sarebbe stato infatti Owen Wilson (attore all'epoca semi-sconosciuto), che ai produttori di Tutti Pazzi per Mary piaceva se possibile ancora meno di Ben Stiller! Fu deciso così di fare un passo indietro e accettare la proposta iniziale dei Farrelly.

Scelta fortuita, dunque, ma che col senno di poi ha portato decisamente bene al film, che ancora oggi resta una delle interpretazioni più famose e apprezzate del comico americano. Cosa ne dite? Con Owen Wilson al posto di Ben Stiller il film avrebbe riscosso lo stesso successo? Fatecelo sapere nei commenti!