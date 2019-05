Il pazzesco e strabordante full trailer ufficiale di C'era una volta a Hollywood

Mentre scriviamo, i fortunati colleghi a Cannes72 stanno assistendo in anteprima mondiale alla proiezione di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, nono film dell'amato autore che si mostra oggi in un nuovo, straboradante ed eccezionale full trailer ufficiale, aumentando a dismisura le nostre aspettative.

Perché se finora eravamo convinti che questo eccezionale canto d'amore al cinema di Tarantino potesse essere uno dei suoi film più ambiziosi, dopo il nuovo trailer siamo convinti che l'autore non si sia risparmiato davvero in nulla, comprese velate citazioni alla sua filmografia, un divertimento sfrenato nel giocare con il medium in senso metatestuale e metacinematografico, addentrandosi nei palchi del dietro le quinte del settore e nelle dinamiche del successo, della fedeltà e del declino di una star e del suo fedele stuntman.



Senza contare che si capisce anche un po' di più come Tarantino ha scelto di incrociare i percorsi tra la storia di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e Cliff Booth (Brad Pitt) con quella di Sharon Tate (Margot Robbie) e Charles Manson (Damon Herriman). In attesa di poterne finalmente parlare (la nostra recensione arriverà domani), vi lasciamo al filmato: godetevelo!

C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 settembre, a quasi due mesii distanza dall'uscita americana, prevista invece per il 26 luglio.