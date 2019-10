Pazzesco Joker: con $93 milioni supera in un colpo Venom, It 2, Justice League e Logan

All'inizio del 2019 ci si aspettava che sarebbe stato It: Chapter Two il film Warner Bros. col più alto incasso dell'anno, ma col week-end d'apertura Joker di Todd Phillips ha dichiarato le intenzioni di prendersi quel primato.

L'opera prodotta da Village Roadshow e DC Films ha aperto infatti ben al di sopra delle aspettative, siglando $93,5 milioni di dollari da 4.374 schermi: questa cifra non solo gli permettere di battere facilmente il record di apertura del mese di ottobre stabilito da Venom l'anno scorso ($80,2 milioni, ma il film Marvel/Sony era PG-13), ma perfino di superare l'apertura di $91 milioni di It: Chapter Two (Rated-R).

Tra i cinecomic, Joker ha addirittura superato l'apertura di $75 milioni di Ant-Man and the Wasp e quella di $88 milioni di Logan, il diretto concorrente (anche se uscito a marzo 2017) essendo sia un cinecomic che un film vietato ai minori (e altro film da Festival: quello di James Mangold con Hugh Jackman venne presentato al Festival di Berlino). Gli analisti prevedono che, quando il conteggio finale sarà ufficializzato, il film di Todd Phillips risulterà davanti perfino a Justice League, che aveva aperto con $93,8 milioni.

Nella classifica dei maggiori incassi di tutti i tempi per il mercato vietato ai minori, quello di Joker è il quarto miglior weekend di apertura della storia: davanti a lui solo Deadpool ($132,4 milioni), Deadpool 2 ($125,5 milioni) e It ($123,4 milioni).

