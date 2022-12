Una pazza giornata di vacanza, venduta l'auto originale del film ad un prezzo folle!

Uno degli oggetti maggiormente iconici del cult di John Hughes, Una pazza giornata di vacanza, uscito nelle sale nel 1986, è la Ferrari guidata dal protagonista Ferris Bueller, interpretato da Matthew Broderick. Per il film vennero usate tre repliche della Ferrari 250 GT California da Modena Design & Development.

L'auto è stata venduta al prezzo di 337.500 dollari e se la cifra può sembrarvi bassa occorre sottolineare che il veicolo non è più utilizzabile poiché orfano del motore e della trasmissione.



Ecco la descrizione di Heritage Auctions:"Quest''auto' è un oggetto di scena e non un'automobile funzionante. La produzione del film ha utilizzato tre repliche di 'kit car', della Ferrari 250 GT California realizzate da Modena Design & Development. Questa 'crash car' è stata costruita ed utilizzata esclusivamente per questa scena memorabile mentre veniva lanciata indietro attraverso il vetro del garage del padre di Cameron, cadendo al suolo. Interni con sedili in vinile marrone chiaro, moquette marrone chiara, cruscotto in fibra di vetro nero opaco con strumentazione e volante rivestito in legno con replica del logo del 'cavallino rampante' al centro. I pneumatici sono montati su ruote con raggi cromati. Non sono presenti motore e trasmissione" si legge, tra le altre cose, nella scheda dell'auto.



Una pazza giornata di vacanza racconta la storia del liceale Ferris - di recente Matthew Broderick ha recitato in Daybreak - che decide un giorno di bigiare la scuola insieme alla fidanzata Sloane (Mia Sara) e il suo migliore amico Cameron (Alan Ruck), e passare una giornata folle a Chicago.

Scoprite sul nostro sito il recut trailer di Una pazza giornata di vacanza in versione indie.