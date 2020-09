Da Via dalla pazza folla a Suffragette, 5 imperdibili interpretazioni di Carey Mulligan

Questa sera su Rai Movie va in onda Via dalla pazza folla, film del 2015 diretto da Thomas Vinterberg, quarto adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Thomas Hardy. L'intraprendente protagonista del film, corteggiata da tre pretendenti è interpretata da Carey Mulligan, una dei volti più dinamici del cinema britannico.

Il suo esordio è avvenuto nel 2005 con Orgoglio e Pregiudizio film diretto da Joe Wright, tratto dall'omonimo romanzo di Jane Austen in cui vestiva i panni di Kitty Bennet quarta delle cinque figlie femmine dei signori Bennet.

Grande successo poi le è giunto da Gli ostacoli del cuore film del 2009 diretto da Shana Feste, con Pierce Brosnan e Susan Sarandon in cui interpreta Rose, la ragazza incinta dell'ormai defunto figlio di una coppia che finisce con lo stravolgere la loro vita.

Nel 2013 prende poi parte a Il grande Gatsby di Baz Luhrmann al fianco di Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. L'attrice inglese è straordinaria nei panni di Daisy Buchanan, l'indimenticabile protagonista femminile del libro di Francis Scott Fitzgerald che nutre unb profondo sentimento per James Gatz.

Infine degno di noto è anche Suffragette, film del 2015 diretto da Sarah Gavron in cui la Mulligan interpreta Maud, una giovane impiegata in una lavanderia, che si unisce alla lotta per il suffragio femminile.

In attesa di rivedere il film, date un'occhiata alla nostra recensione di Via dalla pazza folla.