Paz Vega nel cast di Rambo 5, ecco Sylvester Stallone in una foto dal set

Con le riprese iniziate ufficialmente, il The Hollywood Reporter svela che l'attrice spagnola Paz Vega è salita a bordo del cast di Rambo 5, che la vedrà affiancare Sylvester Stallone (il quale, tra l'altro, ha pubblicato una foto dal set, che vi mostriamo in calce a questa notizia!).

L'attrice darà il volto a Carmen Delgado, una reporter che indaga sul commercio di droga in Messico. Il rapimento della sua giovane sorrellastra, la porteranno ad allearsi con il personaggio interpretato da Sylvester Stallone.

Rambo 5 vedrà in cabina di regia Adrian Grunberg mentre in fase di sceneggiatura Matt Cirulnick. La produzione è affidata ad Avi Lerner e Kevin King.

La Millenium, qualche anno fa, aveva pianificato un reboot di Rambo con la regia di Ariel Vroman e la sceneggiatura di Brooks McLaren. L'idea era quella di avere un recasting del ruolo portato al successo da Sylvester Stallone nei quattro film del franchise. Ci sono anche stati piani per una serie televisiva, titolata Rambo: New Blood, che era in fase di sviluppo alla FOX: anche in quel caso il progetto è stato abbandonato.

Nel 2016 Stallone aveva affermato che non avrebbe più interpretato il ruolo perché troppo vecchio, ma questo Rambo: Last Blood (questo il titolo ufficiale del progetto), secondo l'attore, rappresenta l'ultima volta nei panni di John Rambo.