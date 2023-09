Paws of Fury: La Leggenda di Hank, su Sky il nuovo film d'animazione per tutta la famiglia

Oltre alla nuova serie tv Un'estate fa, oggi Sky ha diffuso anche nuove informazioni sul film d'animazione per tutta la famiglia Paws of Fury: La leggenda di Hank, nuovo titolo targato Sky Original in arrivo in esclusiva da domenica 15 ottobre su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

La storia segue un segugio sfortunato di nome Hank, che si ritrova a vivere in una città piena di gatti. I felini hanno bisogno di un eroe che li difenda dal malvagio piano di uno spietato cattivo, che vuole radere al suolo il loro villaggio. Con l'aiuto di uno scontroso maestro, Hank si addestra diventare il samurai della città e collaborare con gli abitanti del villaggio per salvare la situazione. Ma c’è un unico problema: i gatti odiano i cani...

Descritta come una travolgente commedia d’azione per tutta la famiglia, Paws of Fury è una rivisitazione animata di Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks, e nella versione italiana vede tra i doppiatori anche il mitico giornalista sportivo Federico Buffa. La versione originale vanta invece le voci di Michael Cera, che interpreta Hank, Samuel L. Jackson, nel ruolo un recalcitrante maestro di arti marziali, Ricky Gervais, che dà voce al cattivo del film e Mel Brooks, che presta la voce al personaggio di Shogun.

