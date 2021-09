Paw Patrol, arriva in Italia al cinema un nuovo film per tutta la famiglia: il trailer

Questa settimana arriva nei cinema italiani Paw Patrol, nuovo film d'animazione per tutta la famiglia distribuito da Eagle Pictures che poco fa si è mostrato nel primo trailer ufficiale.

Diretto da Carl Brunker, il lungometraggio è presentato da Paramount Pictures - che in questi giorni ha terminato le riprese di Mission: Impossible 7 - Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment ed è una produzione Spin Master Entertainment che ha già riscosso parecchio successo a livello internazionale nei mercati in cui è già uscito. Nel film Humdinger, l’acerrimo nemico dei protagonisti, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i suoi compagni, gli amati super cuccioli della Paw Patrol, si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a 'muso' alto. E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l'aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City.

In questa prima elettrizzante avventura pensata per il grande schermo, oltre al cast originale della famosa serie tv animata di Nickelodeon, si uniscono alla PAW Patrol moltissime star, con un cast di doppiatori che include anche Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard, Tyler Perry e Jimmy Kimmel e Will Brisbin. La data d'uscita è fissata per il 23 settembre.

