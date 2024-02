Paw Patrol 2, quando esce in streaming il film d'animazione amato dai bambini?

Quando esce in streaming Paw Patrol 2? Oltre all'arrivo di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, possiamo confermarvi anche la data d'uscita in streaming del nuovo film della saga di Paw Patrol.

Intitolato Paw Patrol - Il super film, il sequel di Paw Patrol sarà disponibile in streaming in Italia dal 29 marzo in esclusiva su Paramount+, piattaforma della Paramount che detiene i diritti di sfruttamento dell'amato franchise per bambini incentrato su una squadra di cuccioli che ottiene dei superpoteri quando una magica meteora si schianta su Adventure City, trasformandoli in “Super cuccioli”!

Nel nuovo episodio, quando Humdinger, l'acerrimo rivale dei cuccioli, esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza, per rubare i superpoteri e ottenerli per sé, i cuccioli affrontano la loro sfida più grande: con il destino di Adventure City in bilico, devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi.

Il film è una produzione Spin Master Entertainment diretta da Cal Brunker con una sceneggiatura di Cal Brunker & Bob Barlen da una storia di Cal Brunker & Bob Barlen e Shane Morris. Basato sulla serie televisiva creata da Keith Chapman, il film è prodotto da Jennifer Dodge, Laura Clunie e Toni Stevens, con Ronnen Harary, Adam Beder e Peter Schlessel come produttori esecutivi.

