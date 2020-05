Paura d'amare, Michelle Pfeiffer era 'troppo bella' per interpretare Frankie?

Questa sera su La 7 va in onda Paura d'amare, il dramma romantico diretto da Garry Marshall che vede come protagonisti Al Pacino e Michelle Pfeiffer nei panni di Johnny e Frankie. Quello che forse non sapete, però, è che la produzione ha avuto dei dubbi piuttosto insoliti per il ruolo della protagonista.

Scritta inizialmente per essere interpretata da Kathy Bates, che aveva già vestito i panni del personaggio nell'opera teatrale di Terrence McNally, la parte di Frankie fu infatti assegnata alla Pfeiffer a sorpresa: una mossa che destò non poche preoccupazioni, in quanto molti ritenevano l'attrice "troppo bella" per interpretare una donna così "semplice e sofferente".

Nonostante ciò, la pellicola ottenne un buon successo anche grazie alla performance della Pfeiffer, che le valse una nomination ai Golden Globe del 1992.

Il film, lo ricordiamo, segue le vicende di Johnny, un uomo di mezza età appena uscito di prigione che viene assunto nella stessa tavola calda in cui lavora Frankie, un cameriera che attira subito la sua attenzione e che inizia a corteggiare. La donna rifiuta inizialmente i suoi modi insistenti anche per via delle sue insicurezze, ma lui non si perde d'animo e fa di tutto per conquistarla.

Paura d'amare sarà trasmesso questa sera su La 7 alle ore 21.15. A proposito di Al Pacino, vi rimandiamo ai vecchi commenti della star sul remake di Scarface ora affidato a Luca Guadagnino.