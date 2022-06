Pauline Ducret sempre più identica a Grace Kelly: seguirà le orme di sua nonna?

Pauline Ducruet/strong>, figlia della principessa Stephanie di Monaco e la sua ex guardia del corpo Daniel Ducruet, a quanto pare è decisa a seguire le orme di Grace Kelly, e presto reciterà in un nuovo documentario prodotto da Calabasas Films and Media al fianco del vincitore del Golden Globe Sandy Climan.

Forming, questo il nome prescelto, si concentrerà sul marchio di moda di Ducruet, una linea di abbigliamento gender fluid e sostenibile ispirata alle donne della famiglia reale di Monaco, così come alla principessa, tuffatrice olimpica e 16a in linea di successione al trono di Monaco.

Dopo aver studiato styling all'Instituto Marangonis di Parigi e fashion design alla Parsons School of Design di New York, Pauline Ducruet ha fatto uno stage presso Vogue e Louis Vuitton e nel 2019 ha disegnato l'abito da sposa di sua cognata Marie Chevallier. Le sue creazioni sono ammirabili ogni anno alla tradizionale Paris Fashion Week.

La ragazza, classe 1994, ricorda molto da vicino sua nonna, e al di là del suo mestiere da stilista, molti pensano che questa produzione sia solo il suo primo passo verso la sua carriera d'attrice. Pensate che riuscirà ad avere lo stesso successo ottenuto dell'attrice scomparsa tragicamente nel 1982?

