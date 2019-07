Paul Walter Hauser si unisce al cast di Cruella, nuovo live-action Disney con Emma Stone

Stando a quanto riportato da The Wrap, Paul Walter Hauser nelle scorse ore si è unito ufficialmente al cast di Cruella, il nuovo live-action Disney incentrato sulla celebre villain de La Carica dei 101.

L'attore ha già lavorato con il regista Craig Gillepsie in I, Tonya, ed è stato visto recentemente in BlackKlansman di Spike Lee. Prossimamente lo vedremo anche in La Ballata di Richard Jewell, il nuovo film diretto da Clint Eastwood.

Cruella, il cui titolo italiano non è ancora stato comunicato, fungerà da origin story sul celebre personaggio di Crudelia de Mon: la storia sarà ambientata nella Londra degli anni '70, anche se al momento non sono noti ulteriori dettagli. Il film debutterà a dicembre 2020, con le riprese che dovrebbero iniziare il prossimo settembre.

Oltre alla Stone nei panni della protagonista, il cast di Cruella vedrà Emma Thompson in un ruolo ancora sconosciuto. Secondo alcuni rumor non confermati Nicole Kidman sarebbe la frontrunner per interpretare la villain del film.

Al contrario degli altri live-action della Casa di Topolino, Cruella sarà un vero e proprio prequel del classico d'animazione a cui fa riferimento. Negli altri casi, invece, come sappiamo si tratterà di nuove versioni - più o meno fedeli - di film come Il Re Leone, Lilly e il Vagabondo, La Sirenetta e Mulan.